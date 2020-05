Een vader heeft manoeuvrerend met zijn SUV op een vakantiepark in België zijn eigen kind van 2,5 jaar oud doodgereden. Volgens de Belgische justitie ging het om een dodehoekongeval waarbij de man het kind niet kon zien.

Het ongeval was op een vakantiepark in de plaats Oostduinkerke in West-Vlaanderen. Het kind werd na de aanrijding nog naar het ziekenhuis gebracht maar was al overleden.