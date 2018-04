Vader Le Pen versterkt extreemrechtse fractie

Jean-Marie Le Pen, de omstreden ex-voorman van het Franse Front National, is toegetreden tot de extreemrechtse Alliance for Peace and Freedom. Dat blijkt uit een bericht op de website van de fractie, die één zetel heeft in het Europees Parlement.

De 89-jarige oprichter van Front National verloor in 2015 zijn lidmaatschap van die partij nadat hij de gaskamers opnieuw „slechts een detail van de geschiedenis” van de Tweede Wereldoorlog noemde. Le Pen zit in het Europees Parlement zonder dat hij aan een fractie gebonden is.

„We verwelkomen Jean-Marie Le Pen in een tijd van revolutionaire veranderingen in Europa”, schrijft de APF, die Le Pen „onze gids en leider voor komende worstelingen en overwinningen” noemt.

De politieke alliantie omvat extreemrechtse partijen als het Duitse NPD, het Italiaanse Forza Nuova en het Slowaakse LSNS. Ze staan allemaal bekend om hun pro-Russische standpunten en worden in verband gebracht met neofascistische groeperingen.

Front National veranderde vorige maand de naam naar Rassemblement National.