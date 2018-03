Vader kinderorkestennetwerk Abreu overleden

De Venezolaanse econoom, musicus en componist José Antonio Abreu is op 79-jarige leeftijd overleden. Abreu heeft internationaal naam gemaakt met de oprichting van een Venezolaans netwerk van jeugdorkesten en -koren. Het in de jaren zeventig opgezette netwerk bood kinderen en jongeren een muzikale verlichting van de armoede, maar speelde ook een belangrijke rol bij het bevorderen van wederzijds begrip, solidariteit en ontwikkeling.

Abreu’s voorbeeld is in veel landen in Latijns-Amerika gevolgd. Hij kreeg er een reeks internationale onderscheidingen voor, onder meer de Nederlandse Erasmusprijs in 2010.

Abreu was hoogleraar economie en parlementariër, maar de muziek bleef op de voorgrond . Hij stichtte ook het nationaal symfonieorkest Simón Bolívar en richtte het nationaal jeugdsymfonieorkest op. Hij was dirigent van beide orkesten.