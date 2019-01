Vader gevluchte Saudische vrouw in Thailand

De vader van een Saudische vrouw die op de vlucht is voor haar familie, is aangekomen in Thailand. Hij wil daar zijn dochter ontmoeten, zeggen de Thaise autoriteiten.

De 18-jarige Rahaf Mohammed al-Qunun is onlangs gevlucht uit Koeweit waar ze samen met familieleden verbleef. Ze strandde in Thailand, waar de autoriteiten haar aanvankelijk wilden terugsturen. Daarop barricadeerde Qunun de deur van haar hotelkamer en vroeg ze via sociale media om hulp. Ze zegt dat ze wordt vermoord als ze teruggaat naar Saudi-Arabië, waar haar familie haar het vertrek niet zou vergeven.

Inmiddels heeft de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) zich ontfermd over de jonge vrouw, die het vliegveld na ongeveer 48 uur alsnog mocht verlaten. Volgens de chef van de immigratieautoriteit zijn haar vader en broer inmiddels aangekomen in het land. Hij stelde ook dat een ontmoeting tussen de mannen en Qunun alleen kan plaatsvinden met toestemming van de VN.