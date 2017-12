Bij een vliegtuigcrash in Florida zijn vijf mensen om het leven gekomen. Kort na de start vanaf het vliegveld in Polk County stortte het tweemotorige privévliegtuig neer. Vermoedelijk heeft de dichte mist een rol gespeeld. Door de crash ging het vliegtuig in vlammen op.

De piloot was een 70-jarige advocaat. De andere slachtoffers waren zijn twee dochters van 24 en 26 jaar, een 27-jarige schoonzoon en een 32-jarige vriendin van de familie. De sheriff van Polk County sprak van een „verschrikkelijke tragedie op kerstavond.”

Het vliegtuig was onderweg van Bartow Municipal Airport naar Key West. De piloot had jarenlange ervaring.