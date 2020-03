„Vader Britse premier Johnson probeert Fransman te worden”

De vader van de Britse 'brexitpremier' Boris Johnson, de 79-jarige Stanley Johnson, zou bezig zijn de Franse nationaliteit te verwerven. Britse media hebben dit van een zus van de premier, Rachel Johnson. Zij is een fervent tegenstander van het vertrek van haar land uit de Europese Unie (brexit).

Rachel schrijft in haar nieuwe boek Rake's Progress dat haar vader zijn claim op de Franse nationaliteit vooral baseert op het feit dat zijn moeder in Versailles is geboren en zijn grootmoeder in Parijs.

Stanley Johnson wil volgens Britse media de banden met de EU met het Franse paspoort warm houden. Hij wil dat zijn kinderen en kleinkinderen zo ongehinderd in de EU kunnen wonen en werken.

Rachel Johnson is heel blij met de stap van haar vader. Als het lukt "kan ik misschien Française worden" zei ze. Ze was net als haar broer Boris lid van de Conservatieve Partij tot die in 2017 onder meer door toedoen van Boris zich steeds meer ging richten op de brexit. Rachel werd lid van de pro-Europese LDP (Liberaal-Democratische Partij).

Boris loodste het land uit de EU met de verkiezingen vorig jaar die hij won onder het motto 'Laten we de brexit gedaan krijgen'. Sinds eind januari is Groot-Brittannië geen lid. Eind dit jaar zou de nieuwe relatie geregeld moeten zijn, maar met het coronavirus lijkt die deadline moeilijk haalbaar.

Stanley Johnson heeft niet alleen wrijvingen met zijn zoon Boris over de brexit. Toen de premier afgelopen week de bevolking het dringend advies gaf onder meer clubs, pubs en theaters te mijden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zei Stanley op tv dat hij gewoon naar een pub gaat als hij daar moet zijn.