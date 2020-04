‘Vaccinexpert ontslagen om tegenstand tegen coronamedicijn Trump’

Een hoge Amerikaanse functionaris die mede leiding gaf aan de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus zegt dat hij uit zijn functie is ontheven, omdat hij adviseerde het gebruik van hydroxychloroquine als medicijn tegen het longvirus te beperken. President Donald Trump heeft dat middel aangeprezen als behandeling voor coronapatiënten.

Rick Bright werd dinsdag uit zijn functie gezet als directeur van de federale overheidsdienst die toeziet op het onderzoek naar een vaccin en farmaceutische bedrijven ondersteunt bij de ontwikkeling daarvan. Hij heeft een „kleinere rol” gekregen binnen de NIH, een andere federale gezondheidsinstelling.

Volgens Bright ontbreekt het wetenschappelijke bewijs voor de werking van hydroxychloroquine tegen het coronavirus. Trump maakte onlangs bekend dat de Amerikaanse overheid het middel toevoegt aan de nationale voorraad en dat een aantal coronapatiënten de medicijnen krijgt toegediend. Experts hebben eerder twijfels geuit over de werking van het middel.

„Hoewel ik bereid ben om alle opties te bekijken en ‘out of the box’ te denken voor effectieve behandelingen, heb ik me terecht verzet tegen pogingen om op verzoek een onbewezen medicijn aan het Amerikaanse publiek te leveren”, stelde Bright in een verklaring. „Aan deze medicijnen zijn mogelijk ernstige risico’s verbonden, waaronder een verhoogde mortaliteit die is waargenomen in enkele recente onderzoeken bij patiënten met Covid-19.”