Vaccinaties na uitbraak cholera Mozambique

Unicef is in het door natuurgeweld getroffen Mozambique begonnen met een grote vaccinatiecampagne om cholera tegen te gaan. Bijna 900.000 vaccins zijn in Beira aangekomen, waar de meeste gevallen (1052) van de zeer besmettelijke ziekte zijn geconstateerd.

Op 100 kilometer van Beira, in de plaats Nhamatanda zijn 87 zieken. „Zeker door het stilstaande water en de overvolle opvanglocaties kan cholera snel om zich heen grijpen en met name kinderen zijn dan kwetsbaar”, zegt directeur Michel le Pechoux van Unicef.

Cholera is een acute ziekte die in enkele uren de dood tot gevolg kan hebben. De ziekte wordt vooral verspreid via voedsel en water. „Naast het vaccineren herstellen we drinkwatervoorzieningen en delen waterzuiveringstabletten uit.”

In Mozambique zijn 400.000 mensen dakloos geworden door de orkaan Idai die drie weken geleden huishield. Vele honderden inwoners vonden de dood.