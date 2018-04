V-raad waarschijnlijk maandag bijeen om Syrië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal waarschijnlijk maandag bijeenkomen naar aanleiding van de recent gerapporteerde chemische aanval in Syrië. De bijeenkomst is op verzoek van de Verenigde Staten en verschillende andere leden, zeiden diplomaten zondag.

„Het VK, Frankrijk, VS, Polen, Nederland, Zweden, Koeweit, Peru en Ivoorkust hebben een spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad bijeengeroepen om de gemelde aanval met chemische wapens in Syria te bespreken. Vergadering verwacht op maandag”, tweette de Britse missie bij de Verenigde Naties.

Intussen riep ook Rusland op tot een vergadering van de Veiligheidsraad op maandag vanwege „internationale bedreigingen voor de vrede en veiligheid”, zeiden diplomaten zondag. Het precieze onderwerp van wat de Russen willen bespreken was niet meteen duidelijk.

Het verzoek kwam echter nadat de Amerikaanse president Donald Trump zondag via Twitter had gezegd dat er een „grote prijs te betalen” zou zijn voor de chemische aanval tegen een belegerde rebellenstad in Syrië.

Volgens een gezamenlijke verklaring van de medische hulporganisatie Syrian American Medical Society (SAMS) en de burgerbescherming, die actief is in door de rebellen gecontroleerde gebieden, zijn 49 mensen overleden bij de aanval laat op zaterdag in de stad Douma. De VS en andere functionarissen zeiden dat ze eraan werken om de details van de aanval te verifiëren.