Utrechtenaar in Colombo: lege straten

De 33-jarige Guy Hendricks uit Utrecht ligt al een paar dagen met een voedselvergiftiging in een ziekenhuis in Colombo. Verzorgend personeel is er op zijn verpleegafdeling nauwelijks meer, iedereen is volgens hem opgeroepen naar eerste hulp-afdelingen.

Hendricks ligt op de tiende verdieping en kijkt uit over Colombo. Helikopters vliegen over en de straten zijn vrijwel leeg, vertelt hij. Hendricks was op vakantie op Sri Lanka en zou tot 29 april blijven. „Maar er is hier nu teveel aan de hand. Ik heb gevraagd of ik ontslagen mag worden uit het ziekenhuis en wacht nu op een taxi. Dat wordt dan de laatste hobbel, op het vliegveld komen.”