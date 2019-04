‘Urbi et Orbi’ vanuit Nederlandse bloemenzee

Paus Franciscus spreekt op eerste paasdag om 12.00 uur de paaszegen Urbi en Orbi uit vanuit een bloemenzee uit Nederland. Het Sint-Pietersplein in Rome is versierd met zo’n 30 ton aan bloemen, planten en bomen. „Het wordt één groot kleurenpallet”, zegt hoofdarrangeur Paul Deckers vanuit Rome.

Deckers is al sinds 1988 betrokken bij de versiering van het plein bij de Sint-Pieter. Hij heeft tientallen arrangementen ontworpen, dit jaar met de strelitzia, de paradijsvogelbloem, als hoofdbloem. „Met de oranje en blauwe kleur geeft die een prachtig effect op het plein. Het is een bloem die krachtig is”, zegt Deckers. Daarnaast zijn er arrangementen met de orchideesoort cymbidium en de delphinium, een exclusieve soort ridderspoor en ruim vierduizend rozen.

De lading met tienduizenden snijbloemen en meer dan 40.000 bolbloemen is dinsdag vooraf aan het transport op de Keukenhof ingezegend door bisschop Hans van der Hende. De bloemen zijn donderdagochtend in goede staat gearriveerd in Rome. Daar is de hoofdarrangeur met zijn team de verschillende bloemstukken aan het maken die vanaf zaterdag op het Sint-Pietersplein worden geplaatst.

De bloemenversiering wordt traditioneel aangeboden door de Nederlandse sierteeltbranche. „Ik ben trots dat we de Nederlandse sierteelt zo kunnen tonen op een mondiaal podium”, zegt Deckers die in 2015 een pauselijke onderscheiding kreeg van paus Franciscus.