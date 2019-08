Uraniumvoorraad Iran verder gegroeid

De voorraad verrijkt uranium van Iran is weer een stuk groter geworden dan afgesproken in het nucleaire akkoord van 2015. De stof is ook nog eens hoger verrijkt dan het islamitische land en westerse mogendheden overeenkwamen. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA bracht de cijfers vrijdag naar buiten.

De IAEA meldde in juli al dat de overeengekomen grens van 202,8 kilogram uranium was overschreden. Bijna twee maanden later heeft het land een voorraad van 241,6 kilogram. Bovendien wordt het met 4,5 procent steeds hoger verrijkt.

Voor het akkoord met de westerse mogendheden had Iran de beschikking over uranium dat 20 procent verrijkt was. Om hoogverrijkt uranium te kunnen gebruiken in kernwapens moet het percentage worden opgeschroefd naar ongeveer 90.