‘Ups en downs’ bij Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse miljardair Warren Buffett, heeft zijn winst fors zien dalen, maar ziet de kasreserves tegelijkertijd naar recordhoogten stijgen.

In het tweede kwartaal liep het bedrijfsresultaat met 11 procent terug naar 6,1 miljard dollar (5,5 miljard euro), zo maakte de onderneming in het hoofdkwartier in Omaha (Nebraska) bekend. Dit is een gevolg van de iets zwakkere Amerikaanse economie en tegenvallers vooral bij het verzekeringsconcern GEICO, een ‘dochter’ van Berkshire Hathaway.

Toch steeg de netto winst met 17 procent van 12 naar ruim 14 miljard dollar (12,7 miljard euro). Dit netto-overschot is echter in de mening van de beursgoeroe Buffett zelf een boekhoudkundig getal dat nu betrekkelijk weinig inhoudt en geen goede indicator is. In de ‘kassa’ van Berkshire Hathaway is van tegenvallers echter niets te merken. Integendeel, het investeringsvehikel van de 88-jarige Buffet had eind juni ongeveer 122 miljard dollar (bijna 110 miljard euro) in kas. Dit is meer dan het record van het bedrijf uit 2017. Wat Buffett met al die liquide middelen wil gaan doen is nog onduidelijk. Hij zou op zoek zijn naar een grote deal, maar die nog niet gevonden hebben.