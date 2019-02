Universiteitsgebouw Sint-Petersburg stort in

Een universiteitsgebouw in de Russische stad Sint-Petersburg is deels ingestort. Volgens de autoriteiten liggenmogelijk nog zeker twintig mensen onder het puin, meldt het Russische persbureau RIA Novosti.

Zeker zestig mensen konden op tijd uit het gebouw van de worden geëvacueerd toen de vloeren van verschillende verdiepingen het begaven, zei een woordvoerder van het ministerie van Noodsituaties tegen het persbureau TASS. In het gebouw, dat vijf verdiepingen telt, vonden renovatiewerkzaamheden plaats.

