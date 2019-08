Universiteiten Australië tegen cybercrime

Universiteiten in Australië moeten gaan samenwerken met de veiligheidsdiensten van het land in de strijd tegen buitenlandse inmenging via internet. Dat heeft het Australische ministerie van Onderwijs bepaald.

Buitenlandse studenten leveren jaarlijks omgerekend ruim 21 miljard euro op voor de staatskas. Het gaat vooral om Chinese studenten. Na een serie cyberaanvallen vorig jaar besloot de Australische regering de beveiliging op te voeren.

Bij die aanvallen op de Australische nationale universiteit maakten hackers gevoelige gegevens buit van studenten zoals bankgegevens en details van hun paspoort. Waar de digitale inbraken vandaan kwamen is niet achterhaald.