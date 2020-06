‘Universiteit zegt debat tussen Trump en Biden af vanwege corona’

De Universiteit van Michigan trekt zijn aanbod om een debat tussen presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden in oktober te huisvesten in vanwege het coronavirus. Dat meldt The New York Times op basis van twee medewerkers die betrokken zijn bij de planning van het evenement.

Zittend president Trump en Biden, de presidentskandidaat namens de Democraten, zouden in aanloop naar de presidentsverkiezingen van november op 15 oktober de degens kruisen op de universiteit in Ann Arbor.

Volgens de krant ziet de onderwijsinstelling het in het licht van de coronapandemie echter niet zitten hordes media en campagnemedewerkers op zijn campus te verwelkomen. Het debat zou nu verplaatst worden naar een locatie in Miami (Florida), stelt The New York Times. De universiteit heeft het bericht nog niet bevestigd.