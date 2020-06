Universiteit Liverpool doet Gladstone in de ban

De universiteit van de Britse stad Liverpool gaat een gebouw dat is vernoemd naar de vroegere premier William Gladstone een andere naam geven. Aanleiding is zijn visie destijds op slavernij, meldden Britse media woensdag.

Gladstone (1809-1898) was vier afzonderlijke periodes premier van Groot-Brittannië. In zijn eerste toespraak als parlementslid in 1833 toonde hij zich een tegenstander van de afschaffing van de slavernij omdat zijn vader op suikerplantages in de Cariben slaven aan het werk had.

Studenten van de universiteit proberen al zo’n jaar of zeven om het bestuur te bewegen het gebouw een andere naam te geven. Dat is nu gelukt. De stap komt terwijl ook in Groot-Brittannië Black Lives Matter-protesten tegen racisme en politiegeweld zijn. In de stad Bristol werd het beeld van slavenhandelaar Edward Colston door actievoerders neergehaald.