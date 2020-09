Universiteit Leuven onderzoekt nieuwe straffen ontgroeningsdrama

De universiteit van Leuven begint een nieuw tuchtrechtelijk onderzoek naar de studenten die twee jaar geleden betrokken waren bij een fataal afgelopen ontgroening. De studenten mogen dit semester ook niet meer op de universiteit komen, laat de KU Leuven weten.

De universiteit legde eerder al tuchtmaatregelen op aan de leden van studentenvereniging Reuzegom die een aandeel hadden in het inwijdingsritueel van de 20-jarige eerstejaars Sanda Dia. Maar die straffen waren te mild, vonden critici.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de ontgroening, waarbij Dia onder meer urenlang in ijskoud water moest zitten en liters vissaus moest drinken, loopt nog. Vrijdag zouden achttien leden van de inmiddels opgeheven vereniging te horen krijgen of ze worden vervolgd, maar de zitting is uitgesteld.

De Leuvense universiteit heeft al wel inzage gekregen in het strafdossier en onderzoekt nu zelf of zij verdere stappen tegen de studenten moet nemen. Tot begin volgend jaar hebben de Reuzegom-leden geen toegang tot de universiteitsgebouwen. Ze mogen wel op afstand studeren, maar dan zonder contact met medestudenten.