Universiteit Hongkong wil vreedzame oplossing

Het bestuur van de Polytechnische Universiteit van Hongkong wil met de politie in gesprek over een vreedzame oplossing van het conflict bij het universiteitsgebouw. Daar houden zich honderden demonstranten op. Agenten hebben het gebouw omsingeld.

Volgens de South China Morning Post probeerden zeventig tot honderd betogers de universiteit maandag te ontvluchten, maar uit angst voor de politie keerden zij weer terug. Agenten gebruiken traangas en rubberen kogels en dreigen met scherp te schieten.

Bij de universiteit hebben zich maandag ook veel ouders verzameld. Zij maken zich zorgen over hun kinderen, die zich in het gebouw schuilhouden. Volgens een vertegenwoordiger van de studentenraad van de universiteit is de situatie „zeer kritiek”. „Er zijn veel gewonden binnen die nog geen goede zorg hebben gekregen”, zei hij maandag. Inmiddels zou het Rode Kruis toestemming hebben gekregen om de gewonden in het gebouw te helpen.

De politie belegert de universiteit al sinds zondagavond. De agenten probeerden barricades van de demonstranten te verwijderen, waarop de betogers molotovcocktails naar de ordediensten gooiden om de agenten terug te dringen. Bij de protesten werd een politieagent in een kuit getroffen door een pijl uit een boog. Die was afgeschoten door een demonstrant.

De massaprotesten in Hongkong zijn al bijna een half jaar aan de gang. De protesten, die in eerste instantie een reactie waren op een wet van de regering die uitlevering aan China gemakkelijker maakte, richten zich inmiddels vooral op de toenemende invloed van de Aziatische grootmacht.

