Universiteit Brussel bekijkt aandeel student in ontgroeningsdrama

De Brusselse universiteit VUB begint een intern onderzoek naar het mogelijke aandeel van een VUB-student in een fataal afgelopen ontgroening. De VUB wil weten of de student strafrechtelijk vervolgd wordt voor de dood van een 20-jarige eerstejaars in 2018, laat de universiteit weten.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de ontgroening van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom, waarbij slachtoffer Sanda Dia onder meer liters vissaus moest drinken, loopt nog. Binnenkort zou duidelijk worden of de leden van de inmiddels opgeheven vereniging worden vervolgd.

De universiteit van Leuven nam eerder al tuchtmaatregelen tegen studenten die bij het drama waren betrokken.