Universiteit Bergen haalt standbeeld Leopold II weg

Het universiteitsbestuur van de Belgische stad Bergen (Mons) heeft een standbeeld van koning Leopold II uit een van de faculteiten verwijderd en opgeslagen. Dat gebeurde na een petitie op de Facebookpagina van UMons die pleitte voor het weghalen van de buste van de omstreden tweede koning der Belgen.

Het beeld was al jaren geleden verplaatst van de entreehal van de faculteit voor Economie en Management naar een minder zichtbare plek, maar nu is het definitief opgeslagen in de universitaire collectie „zodat niemand - studenten, docenten of externe bezoekers - zich beledigd kan voelen door de aanwezigheid”, aldus een woordvoerder. Het beeld wordt in de collecties van UMons geplaatst en beheerd door het MUMons museum.

In verschillende plaatsen in België zijn standbeelden van Leopold II de afgelopen dagen besmeurd en beschadigd naar aanleiding van het Black Lives Matter-protest dat overwaaide uit de Verenigde Staten. Leopold II wordt verantwoordelijk gehouden voor een schrikbewind en de dood van 10 miljoen Congolezen in de toenmalige Kongo-Vrijstaat dat in de 19e eeuw zijn privébezit was. In de Antwerpse deelgemeente Ekeren werd dinsdag een beklad standbeeld van de man verwijderd voor herstel, maar het komt volgens de burgemeester mogelijk niet meer terug.