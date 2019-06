United Airlines schort vluchten naar Mumbai op

United Airlines heeft de luchtverbinding tussen de internationale luchthaven Newark bij New York en die van Mumbai in India voorlopig uit de dienstregeling gehaald. Aanleiding is een veiligheidsonderzoek, nadat Iran een Amerikaanse drone op grote hoogte had neergeschoten.

„Gezien de huidige gebeurtenissen in Iran hebben we een grondige veiligheids- en beveiligingsbeoordeling van onze Indiase service door het Iraanse luchtruim uitgevoerd en besloten onze service te schorsen”, zei United op haar website.

Vorige maand drong de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) er bij luchtvaartmaatschappijen op aan voorzichtigheid te betrachten bij het vliegen over Iran en nabijgelegen gebieden in de Golf en de Golf van Oman. De verhoogde militaire activiteiten en verhoogde politieke spanningen worden als oorzaak gegeven.