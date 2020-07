Unieke scheidingsoperatie Siamese tweeling

In een ziekenhuis in Rome is na een unieke operatie een Siamese tweeling gescheiden. De tweejarige zusjes zaten met de achterkant van hun hoofden aan elkaar vast. Volgens het hospitaal ging het om een van de zeldzaamste en meest complexe vormen van hersen- en schedelfusie.

Het was de eerste keer in Italië en waarschijnlijk in de wereld dat chirurgen in staat waren om zo’n Siamese tweeling te scheiden, aldus het kinderziekenhuis.

Ervina en Prefina werden in drie riskante operaties van elkaar gehaald. De grootste uitdaging voor het team specialisten was de scheiding van het netwerk van bloedvaten die bloed uit de hersenen van de meisjes naar hun hart brengen.

De zussen waren bijna twee jaar geleden uit Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek) naar Italië gebracht. Prefina geldt als levendig en speels, Ervina is serieuzer en stiller.