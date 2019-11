UNICEF wil repatriëring kinderen uit Syrië

VN-agentschap UNICEF wil dat regeringen buitenlandse kinderen en hun ouders in het noordoosten van Syrië repatriëren. UNICEF-directeur Henrietta Fore roept overheden op hun verantwoordelijkheid te nemen „voordat het te laat is”.

De organisatie wil dat landen voor een „veilige, waardige en vrijwillige terugkeer” naar het land van herkomst zorgen voor kinderen van Syriëgangers. Het bijeenhouden van families is daarbij van „cruciaal belang”. In hun land van herkomst kunnen de kinderen volgens de organisatie voldoende zorg ontvangen en zijn ze veilig tegen geweld en misbruik. Ook wil UNICEF dat alle betrokken lidstaten kinderen identiteitspapieren verstrekken om stateloosheid te voorkomen.

Nu verblijven naar schatting 28.000 kinderen uit meer dan 60 landen in Noordoost-Syrië, meestal in vluchtelingenkampen, stelt UNICEF. Meer dan 80 procent van hen is jonger dan 12 jaar. Naast de duizenden buitenlandse kinderen, maakt de organisatie zich ook zorgen over het lot van de 40.000 Syrische kinderen die in kampen en detentiecentra in het noordoosten van het land verblijven. „Kinderen mogen niet worden vastgehouden uitsluitend op basis van vermoedelijke familiebanden met gewapende groepen of het lidmaatschap van familieleden in gewapende groepen.”