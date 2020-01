Unicef: wereldwijd op nieuwjaarsdag 392.000 kinderen geboren

Op de eerste dag van het nieuwe jaar zijn wereldwijd meer dan 392.000 kinderen geboren, volgens schattingen van het VN-kinderfonds Unicef. Met een aantal van 67.385 werden de meeste baby’s geboren in India, aldus Unicef woensdag.

Daarna volgen China (46.299), Nigeria (26.039), Pakistan (16.787), Indonesië (13.020), de VS (10.452), Congo (10.247) en Ethiopië (8493) met de meeste geboorten. De allereerste baby van het nieuwe jaar werd waarschijnlijk geboren op het eiland Fiji.

Unicef riep op tot betere bescherming en medische zorg voor baby’s. In 2018 stierven wereldwijd ongeveer 2,5 miljoen pasgeborenen in hun eerste levensmaand, waarvan een derde op hun eerste levensdag. Meer dan 2,5 miljoen baby’s werden in dat jaar dood geboren. Met betere medische zorg is dit meestal te voorkomen.

