UNICEF: twee derde kinderen wereldwijd heeft thuis geen internet

Twee derde van alle schoolgaande kinderen wereldwijd heeft thuis geen internet. Dat komt neer op 1,3 miljard kinderen tussen de 3 en 17 jaar oud, staat in een onderzoek van UNICEF en de Internationale Telecommunicatie Unie.

Vooral nu als gevolg van de coronapandemie wereldwijd honderden miljoenen scholieren online les krijgen, maakt het ontbreken van internettoegang onderwijs onbereikbaar. „Botweg gezegd: gebrek aan internettoegang kost de volgende generatie hun toekomst,” aldus het rapport.

De digitale kloof houdt ongelijkheid tussen kinderen in stand en „isoleert hen van de wereld”. Kinderen uit de armste gezinnen hebben hierdoor maar een kleine kans om hun achterstand op leeftijdgenoten in te halen. Toch groeide de kloof tussen kinderen ook voor de coronapandemie al.

Uit de rijkste huishoudens wereldwijd heeft 58 procent van de kinderen internet thuis. In de armste huishoudens is dat 16 procent. Er zijn niet alleen verschillen tussen arme en rijke landen, maar ook binnen landen en regio’s. Vooral kinderen op het platteland hebben minder internettoegang in vergelijking met kinderen in stedelijke gebieden.