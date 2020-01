Unicef roept op geen kindsoldaten in te zetten in Libië

De strijdende partijen in Libië moeten stoppen met het ronselen en inzetten van kindsoldaten in de burgeroorlog. Die oproep doet Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, aan de vooravond van de vredesconferentie in Berlijn zondag.

De omstandigheden voor burgers en hun kinderen zijn volgens Unicef verder verslechterd sinds april 2019, toen gevechten uitbraken in Tripoli en West Libië. Directeur Henrietta Fore van het VN-agentschap meldt dat bij aanvallen op dichtbevolkte gebieden honderden doden zijn gevallen. Ook zijn meldingen gedaan dat kinderen vermoord of verminkt worden, of zijn opgesloten in kampen en detentiecentra. „Kinderen worden bovendien geronseld om te vechten. Inmiddels zijn meer dan 150.000 mensen, waaronder 90.000 kinderen, genoodzaakt om hun huizen te verlaten en te vluchten”, aldus de Unicef-directeur.

Ook de infrastructuur waarvan kinderen afhankelijk zijn, wordt kapot gemaakt, zoals gezondheidscentra en scholen. Daardoor kunnen 200.000 kinderen niet meer naar school.

De voornaamste strijdende partijen in Libië doen „in principe” zondag mee aan nieuw vredesoverleg in Berlijn, zoals krijgsheer Khalifa Haftar en zijn aartsrivaal premier Fayez al-Sarraj. In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011.