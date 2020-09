UNICEF: minder kindersterfte, wel zorgen om coronapandemie

De wereldwijde kindersterfte vorig jaar was volgens VN-kinderhulporganisatie UNICEF historisch laag. Nog nooit sinds er statistieken van worden bijgehouden, stierven zo weinig kinderen onder de vijf jaar een dood door een oorzaak die voorkomen had kunnen worden. Wel vreest UNICEF dat door de coronapandemie dit jaar weer een stijging plaatsvindt.

In totaal 5,2 miljoen kinderen onder de 5 jaar stierven in 2019 aan een oorzaak die voorkomen had kunnen worden. In 1990 waren dat er nog 12,5 miljoen. Doordat de coronapandemie een groot verstorend effect heeft op gezondheidszorgsystemen, dreigt de gemaakte vooruitgang echter weer ongedaan te worden gemaakt. „Zonder de dringend nodige investeringen om de verstoorde zorgsystemen er weer bovenop te helpen zouden miljoenen kinderen onder de vijf jaar - vooral pasgeborenen - kunnen sterven”, aldus UNICEF-chef Henrietta Fore.

Een onderzoek van Unicef in 77 landen wijst uit dat meer dan twee derde van hen minstens met gedeeltelijke verstoringen van gezondheidscontroles en vaccinaties voor kinderen te maken heeft gekregen. Dit komt onder meer doordat veel zorginstellingen gesloten zijn of doordat ouders er niet komen uit angst voor besmetting van hun kinderen. Vooral Afghanistan, Bolivia, Libië, Soedan en Pakistan zijn getroffen.