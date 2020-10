UNICEF legt 520 miljoen spuiten klaar voor coronavaccinaties

UNICEF legt nog dit jaar 520 miljoen injectiespuiten klaar voor mogelijke coronavaccinaties. „Dit is om ervoor te zorgen dat de benodigde spuiten in de landen beschikbaar zijn voordat de vaccins arriveren”, zei het VN-Kinderfonds maandag.

„Wereldwijd vaccineren tegen Covid-19 zal een van de grootste inspanningen in de menselijke geschiedenis zijn”, zegt Henrietta Fore, directeur van UNICEF. De organisatie is aangewezen om mensen in 92 lage- en middeninkomenslanden tegen het coronavirus te vaccineren. „We zijn hiervoor gevraagd omdat we de grootste afnemer van vaccins ter wereld zijn en jaarlijks meer dan 2 miljard doses vaccins tegen kinderziektes toedienen”, aldus een woordvoerster.

Ook voor 2021 zijn er al plannen. Ervan uitgaande dat er genoeg Covid-19-vaccin beschikbaar is, is UNICEF van plan om meer dan een miljard injectiespuiten aan te schaffen. Dit naast de 620 miljoen die de instelling voorziet voor vaccinatieprogramma’s tegen andere ziekten zoals mazelen of tyfus.

Verschillende vaccinkandidaten tegen Covid-19 worden nu op mensen over de hele wereld getest. Sommige bevinden zich al in de cruciale testfase voor goedkeuring. Bij duizenden mensen wordt onderzocht of het betreffende middel daadwerkelijk beschermt tegen infectie en of het goed wordt verdragen.