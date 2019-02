Unicef: kwart miljoen kindsoldaten

Tienduizenden jongens en meisjes worden nog altijd misbruikt als kindsoldaat. Precieze cijfers ontbreken, maar Unicef schat het totale aantal momenteel op mogelijk 250.000. Het kinderfonds van de Verenigde Naties zal dinsdag opnieuw wereldwijd aandacht vragen voor de problematiek.

Met name in de bekende conflictgebieden in Zuid-Soedan, Centraal-Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo, Somaliƫ, Syriƫ en Jemen worden jeugdigen ingezet om te vechten of aanslagen te plegen. Maar ook in Afghanistan, Mali en Myanmar worden ze geronseld om gewapende groeperingen te helpen.

Niet alle kinderen trekken daadwerkelijk ten strijde, velen moeten zich als spion of boodschapper verdienstelijk maken. Ze fungeren tevens als kok, drager of houtverzamelaar. Meisjes worden geregeld gedwongen te trouwen met militanten en seksueel misbruikt. In extreme gevallen worden de slachtoffertjes ingezet als levend schild.

Unicef heeft alle regeringen opgeroepen krachtiger te reageren op ernstige schendingen van kinderrechten. Op 'Red Hand Day' moet dat dinsdag kracht worden bijgezet met rode handafdrukken.