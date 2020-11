UNICEF: kinderen steeds meer de dupe van coronacrisis

Een op de negen vastgestelde coronagevallen is jonger dan 20, schrijft UNICEF in een rapport ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. De coronacrisis heeft steeds meer impact op kinderen, waarschuwt de VN-organisatie.

Uit onderzoek in 87 landen blijkt dat 11 procent van de bijna 26 miljoen corona-infecties mensen onder de 20 jaar betreft, een toename, aldus UNICEF. De kinderwelzijnsorganisatie erkent dat kinderen minder vatbaar zijn voor het virus en hun klachten vaak mild blijven.

„Het is een hardnekkige mythe dat kinderen nauwelijks door corona getroffen worden”, zegt UNICEF-directeur Suzanne Laszlo. „Maar zij worden vooral geraakt door alle indirecte gevolgen. De toekomst van een hele generatie staat op het spel.”

Vier op de tien vrouwen en kinderen in 135 van de onderzochte landen missen maaltijden door de coronapandemie , staat in het rapport. Alleen al in oktober kregen 265 miljoen kinderen volgens UNICEF geen schoolmaaltijd omdat scholen in hun land dicht zijn. Dat verergert het probleem van ondervoeding in vooral Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië.

Volgens UNICEF zijn de voordelen van het openhouden van scholen groter dan de nadelen als er genoeg veiligheidsmaatregelen worden genomen. De organisatie wijst erop dat vooral meisjes niet snel terug naar school gaan als ze lange tijd niet in de schoolbanken hebben gezeten.

Eerder meldde UNICEF dat de coronapandemie ervoor heeft gezorgd dat wereldwijd 150 miljoen kinderen meer in armoede leven, een stijging van 15 procent. De crisis heeft bijvoorbeeld ook negatieve gevolgen voor vaccinaties tegen andere ziekten en de gezondheidszorg voor moeders en kinderen.