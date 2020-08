Unicef: geen onderwijs op afstand voor een derde van scholieren

Minstens een derde van alle scholieren in de wereld heeft door de coronapandemie geen onderwijs kunnen volgen omdat er geen onderwijs op afstand mogelijk was, becijfert VN-kinderhulporganisatie Unicef. Rond de 463 kinderen zaten wereldwijd zonder onderwijs tijdens de corona-lockdowns.

In Afrika zou het gaan om bijna de helft van de schoolgaande kinderen. In delen van Azië en Europa kon ongeveer een derde geen onderwijs volgen. De jongste kinderen en scholieren uit arme huishoudens en plattelandsregio’s werden het hardst geraakt.

In de eerste helft van dit jaar kregen 1,5 miljard kinderen met schoolsluitingen te maken. „Alleen al de hoeveelheid kinderen wiens scholing maandenlang onderbroken was, laat een wereldwijde onderwijsnood zien”, aldus Unicef-cheffin Henrietta Fore. „De gevolgen kunnen in maatschappelijk en economisch opzicht nog tientallen jaren te merken zijn.”

Unicef analyseerde informatie over de toegang die kinderen thuis wel of niet hebben tot technologie als televisie, radio en internet. Zelfs als die aanwezig was, konden een tekort aan ondersteuning, werkverplichtingen of het gebrek aan een goede leeromgeving ervoor zorgen dat kinderen geen onderwijs volgden.

Unicef roept regeringen wereldwijd op om bij het versoepelen van coronamaatregelen de scholen op een veilige wijze te heropenen. Waar dat nog niet mogelijk is, wil Unicef dat de toegang tot afstandsonderwijs wordt verbeterd.