Unicef en WHO: mazelen en polio niet vergeten door Covid

Het kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef en ook de wereldgezondheidsorganisatie WHO vinden dat er meer moet worden gedaan om grote mazelen- en polio-epidemieën te voorkomen. De strijd daartegen mag het niet verliezen van die tegen Covid, zeggen ze. Met name kinderen in armere gebieden lopen de kans om getroffen te worden en zelfs te sterven aan de andere ziekten, zeker doordat het coronavirus zoveel aandacht van de zorgwereld opeist.

„We kunnen niet toestaan dat de strijd tegen één dodelijke ziekte ertoe leidt dat we terrein verliezen in de strijd tegen andere ziekten”, aldus Henrietta Fore, directeur van Unicef. De twee organisaties schatten dat er 655 miljoen dollar extra nodig is, 400 miljoen voor polio en 255 miljoen voor mazelen.

De gezondheidsdiensten hebben dat hard nodig om nu verder te kunnen. „Covid-19 heeft een verwoestend effect gehad op gezondheidsdiensten wereldwijd”, aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, die vooral wees op de diensten die over inentingen gaan. „We hebben de mogelijkheden en kennis om ziektes als polio en mazelen te stoppen, in tegenstelling tot Covid. Wat we nodig hebben, zijn de middelen en toezeggingen om dit in praktijk te brengen. „

Mazelen leeft de laatste jaren weer sterk op. Ook wordt gevreesd dat polio in Pakistan, Afghanistan en in bepaalde Afrikaanse landen zal toenemen.