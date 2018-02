Unicef: Blanco persbericht want geen woorden voor

Hulporganisatie Unicef heeft woensdag een nagenoeg blanco persbericht rondgestuurd. De kinderrechtenorganisatie van de VN heeft namelijk ‘geen woorden’ voor de ellende die kinderen ondergaan in Syrië.

Geert Cappelaere, regionaal directeur van Unicef Midden-Oosten en Noord-Afrika, stelt in een verder geheel lege mail: „Geen enkel woord kan recht doen aan de gedode kinderen, hun moeders, hun vaders en hun geliefden.” Unicef verklaart helemaal onderin nog wel: „Wij hebben geen woorden meer om het lijden van kinderen en om onze verontwaardiging te beschrijven. Hebben diegenen die dit leed veroorzaken nog woorden om deze barbaarse daden te rechtvaardigen?”

UNICEF issues blank sheet of paper as statement on Syria: 'No words will do justice to the children killed...' pic.twitter.com/104HKykQE5 — Michel Spekkers (@spekkers) 21 februari 2018

Directe aanleiding is het extreme geweld en de enorme dodentallen in Oost-Ghouta, maar de woede en bezorgdheid gaan over de situatie in heel Syrië, zegt een woordvoerder van de Nederlandse tak van Unicef. De aanhoudende beschietingen en bombardementen door regeringstroepen van de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta hebben sinds het weekend al honderden mensen het leven gekost. Duizenden gezinnen verkeren in levensgevaar, waarschuwen veel hulporganisaties en de Verenigde Naties.