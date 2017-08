UNICEF bezorgd over gebruik kinderen als bom

UNICEF is extreem bezorgd over het toenemende gebruik van kinderen als menselijke bom in het noordoosten van Nigeria. Het aantal zelfmoordaanslagen is dit jaar al vier keer hoger dan in heel 2016. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties telde in 2017 al 83 gevallen van kinderen als bom.

Dit soort ‘gruweldaden’ wordt toegeschreven aan de terreurorganisatie Boko Haram. UNICEF spreekt van een „afschuwelijke toename van het wrede en berekenende gebruik” van kinderen. In de 83 geregistreerde gevallen werd 55 keer een meisje gebruikt. Een keer werd zelfs een meisje als bom gebruikt die een baby op haar rug droeg.

De Nigeriaanse samenleving wantrouwt kinderen die werden ontvoerd en later weer vrijkwamen. Dikwijls worden ze door hun oude omgeving afgewezen, hetgeen hun situatie nog deerniswekkender maakt, aldus de VN-organisatie. In het noordoosten van het Afrikaanse land zijn enorme problemen met ontheemding en ondervoeding. Naar schatting 1,7 miljoen mensen zijn er op de vlucht geslagen.