Unicef: aantal kindhuwelijken neemt af

Volgens Unicef neemt het aantal kindhuwelijken af. Tien jaar geleden werd een op de vier huwelijken wereldwijd gesloten met een minderjarige, tegenwoordig is dat een op de vijf. Vooral in India en andere delen van Zuid-Azië daalt het aantal kindhuwelijken meldt het kinderfonds van de Verenigde Naties dinsdag.

Volgens Unicef is de afname te danken aan beter onderwijs, maatregelen van overheden en campagnes waarin wordt gewezen op de illegaliteit en gevaren van kindhuwelijken.

Het probleem van kindhuwelijken is nog lang niet opgelost, stelt Unicef. Ongeveer 12 miljoen meisjes en minderjarige jonge vrouwen wereldwijd worden jaarlijks getrouwd. Kindhuwelijken komen vooral voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Bijna een derde van alle huwelijken wordt afgesloten met een minderjarige bruid. In totaal zijn 650 miljoen vrouwen volgens Unicef getrouwd toen ze nog minderjarig waren.