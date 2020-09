UNICEF: 150 miljoen kinderen extra in armoede door coronapandemie

De coronapandemie heeft tot gevolg dat nog eens 150 miljoen kinderen wereldwijd in armoede leven, stellen kinderwelzijnsorganisaties UNICEF en Save the Children naar aanleiding van onderzoek. Sinds het begin van de wereldwijde epidemie is het aantal kinderen dat in ontbering leeft in tweede- en derdewereldlanden met 15 procent gestegen tot 1,2 miljard.

Volgens het rapport van UNICEF en Save the Children is de leefsituatie van ’s werelds armste kinderen bovendien slechter geworden, en zal de toestand wereldwijd in de komende maanden nog verergeren. De analyse is uitgevoerd op basis van gegevens uit meer dan 70 landen over gebrek aan onderwijs, medicijnen, huisvesting, voedsel, water en sanitatie.

„Families die op het punt stonden om uit de armoede te ontsnappen zijn er terug in geduwd, terwijl anderen in ontberingen leven die zij nooit eerder hebben meegemaakt”, aldus UNICEF-directeur Henrietta Fore. „Het meest zorgwekkend is nog wel dat we dichterbij het begin van de crisis staan dan bij het einde”

De organisaties roepen overheden op om sociale vangnetten, toegang tot gezondheidszorg en mogelijkheden voor onderwijs op afstand snel uit te breiden. „Kinderen die onderwijs tekortkomen lopen een grotere kans om te worden gedwongen tot kinderarbeid of kindhuwelijken en zo gevangen te worden in een spiraal van armoede die nog jaren voortduurt”, aldus Inger Ashing, directeur van Save the Children.