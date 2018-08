UNHCR eist oplossing voor opvarenden Diciotti

De VN-vluchtelingenorganisatie wil dat EU-landen opvangplaatsen beschikbaar stellen voor zo’n 150 geredde mensen aan boord van een Italiaans kustwachtschip. Ook roept de UNHCR de Italiaanse regering op de betreffende migranten onmiddellijk van boord te laten.

Het kustwachtschip Diciotti redde de migranten eerder deze maand op zee. Het schip ligt inmiddels al dagen in de haven van Catania, waar de volwassen opvarenden verplicht aan boord moeten blijven. Italië wil dat andere lidstaten van de Europese Unie de migranten opnemen.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, eist nu dat Europese landen verantwoordelijkheid nemen voor de opvarenden. Hij stelt in een verklaring dat een einde moet komen aan het gekibbel tussen landen over „wie de minste verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor mensen die gered zijn op zee”.

Het conflict over de migranten op de Diciotti liep deze week hoog op. Italië dreigde onder meer de EU-contributie stop te zetten als er niet snel een Europese oplossing komt voor de opvarenden. Dat schoot de Europese Commissie weer in het verkeerde keelgat. „Met de vinger wijzen en dreigen helpt niet”, reageerde een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de EU.

De Europese landen botsten al eerder over de vraag wie vluchtelingen moet opvangen die van bootjes zijn gehaald op de Middellandse Zee. De aanhoudende onenigheid is Grandi een doorn in het oog. Hij noemt het „gevaarlijk en immoreel om de levens van vluchtelingen en asielzoekers op het spel te zetten terwijl landen bezig zijn met politiek getouwtrek over langetermijnoplossingen”.