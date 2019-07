Ultrarechtse Griekse partij weggevaagd

De ultrarechtse Griekse partij Gouden Dageraad keert na de parlementsverkiezingen van zondag niet meer terug in de volksvertegenwoordiging. De partij haalt de kiesdrempel van 3 procent niet, zo blijkt uit de uitslagen. De ‘Volksvereniging de Gouden Dageraad’ stamt uit de jaren tachtig en was een marginale ultranationalistische beweging die zich bediende van neo-nazisymboliek.

Tijdens de jongste crisisjaren groeide de aanhang van Gouden Dageraad snel. In de vorige parlementsverkiezingen in 2015 was Gouden Dageraad met circa 380.000 stemmen, bijna 7 procent van de kiezers, de derde partij van het land.

Partijleider Nikos Mihaloliakos erkende de nederlaag volgens Griekse media indirect in een toespraak waarin hij zei dat „het niet afgelopen is met de Gouden Dageraad”. De beweging „keert terug naar de straten en pleinen waar ze groot geworden is in de strijd tegen het bolsjewisme en het wrede kapitalisme”.