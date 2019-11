Ultranationalisten mogen in Hannover betogen

Na juridisch getouwtrek mag de extreemrechtse NPD in Hannover demonstreren. De politie van de stad wilde geen NPD-betoging toestaan waarop de partij naar de rechter stapte. Die gaf de NPD vrijdagavond gelijk. De politie verwacht dat er zaterdag circa honderd NPD-betogers komen die zich keren tegen volgens hen partijdige journalistiek en een aantal journalisten dat over rechts-extremisme heeft bericht. De politie verwacht dat er 2000 tegendemonstranten op af komen.

De Nationaaldemocratische Partij van Duitsland (NPD) kenmerkt zich door racistische denkbeelden en een afkeer van buitenlandse invloeden. De partij wordt ook een neonazi-partij genoemd en er is herhaaldelijk geprobeerd de NPD via de rechter te verbieden. De kiesdrempel van 5 procent van de stemmen om een zetel in de Bondsdag te halen, heeft de partij nooit gehaald.