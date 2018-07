Ultimatum voor ex-lijfwacht Bin Laden

Een voormalige lijfwacht van terroristenleider Osama bin Laden, die onterecht door Duitsland is uitgezet naar Tunesiƫ, moet uiterlijk dinsdag weer terug zijn in Duitsland. Dat heeft een rechtbank in Gelsenkirchen bepaald, aldus Duitse media. Als dat niet lukt, dreigt een boete van 10.000 euro voor de stad Bochum die in de zaak betrokken is.

Sami A. werd vrijdag 13 juli op een chartervliegtuig naar zijn geboorteland gezet hoewel een rechtbank de uitzetting op de valreep had verboden omdat hij mogelijk gemarteld zal worden. Dat besluit was kennelijk te laat doorgegeven aan de migratiedienst (Bamf).

Of A. nog kan worden teruggehaald, valt te betwijfelen. Tunesiƫ heeft laten weten de man zelf te willen vervolgen voor terreuractiviteiten.

De Duitse autoriteiten proberen al geruime tijd om de voormalige lijfwacht van de gedode terroristenleider uit te zetten. Er ontstond commotie toen bleek dat A. al jaren op kosten van de staat leefde. Hij kreeg een maandelijkse uitkering van ruim 1167 euro voor zijn gezin.