UKIP: brexit in gevaar gebracht

Premier Theresa May heeft het Britse vertrek uit de Europese Unie in gevaar gebracht door de verkiezingen uit te schrijven, vindt de populistische UK Independence Party. Overmoedig, noemt partijleider Paul Nuttall de beslissing van May op Twitter. De premier wilde met de verkiezingen juist sterker staan in haar onderhandelingen met de Europese Unie.

Volgens de exitpolls zou May weleens haar absolute meerderheid in het parlement kwijt kunnen raken. De Conservatieven lijken wel de grootste partij te blijven. In dat geval krijgen de Britten mogelijk een minderheidsregering of een coalitie.