Uitzonderlijke tv-toespraak Duitse president Steinmeier

De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier houdt zaterdag een uitzonderlijke tv-toespraak waarin hij ingaat op de actuele situatie rond de coronacrisis in zijn land. Het is bijzonder dat een bondspresident op een actueel onderwerp ingaat dat niet direct met zijn ambt te maken heeft. Normaal spreekt hij het Duitse volk alleen met kerst via de televisie toe.

De toespraak wordt van tevoren opgenomen en uitgezonden na de journaals van acht uur te zien op de zenders ARD en ZDF en enkele andere zenders.

De afgelopen tijd heeft Steinmeier zijn burgers in eerdere videoboodschappen op zijn website tot eenheid en geduld opgeroepen in verband met de beperkende maatregelen die in Duitsland van kracht zijn. Daarin appelleerde hij onder andere aan medemenselijkheid en hulpbereidheid.