„Uitzonderlijk veel kinderen dood door ebola”

De Congolese autoriteiten slaan alarm over het uitzonderlijk grote aantal kinderen dat sterft aan ebola. Dat zou vooral te maken hebben met onhygiënische werkwijzen van traditionele geneeskundigen.

„Het aantal kinderen dat in Beni is overleden aan ebola is abnormaal hoog”, zegt een woordvoerster van het Congolese ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau Reuters. „Normaliter worden kinderen niet in deze mate getroffen bij een ebola-epidemie.”

In de oostelijke stad Beni zijn volgens officiële cijfers zeker 27 kinderen die jonger zijn dan tien jaar overleden aan het dodelijke virus. Het ministerie wijst met een beschuldigende vinger naar lokale klinieken, waar ook patiënten worden behandeld die lijden aan bijvoorbeeld malaria.

„Traditionele dokters behandelen iedereen met dezelfde instrumenten”, zegt de woordvoerster. „Een kind die een kliniek van zo’n geneeskundige ingaat met malaria, is bij vertrek besmet met ebola en gaat een paar dagen later dood.”