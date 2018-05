Uitzetting VS dreigt voor 57.000 Hondurezen

De regering-Trump wil een eind maken aan de tijdelijke bescherming van Hondurese immigranten in de VS. Dat betekent dat mogelijk 57.000 mensen kans lopen het land te worden uitgezet. The Washington Post en The New York Times brachten dit voornemen van de president naar buiten.

Het zou de laatste in een reeks beslissingen van Trump zijn om de tijdelijk beschermde status (TPS) van binnengekomen vluchtelingen op te heffen. Die werd toegekend aan slachtoffers van natuurrampen, zoals de verwoestende orkaan Mitch in 1999, of van gewelddadige conflicten die een veilige terugkeer naar hun vaderland onmogelijk maken.

Terugsturen van tienduizenden landgenoten betekent grote problemen, stelt de Hondurese ambassadeur in de VS Marlon Tabora. „Deze families wonen al 20 jaar in de Verenigde Staten. Re-integreren zal heel moeilijk zijn”.

Trump heeft recent zijn afkeer getoond van de „karavaan” migranten, overwegend afkomstig uit Midden-Amerika, die door Mexico naar de Amerikaanse grens is getrokken in de hoop San Diego te bereiken. De meesten van hen zeggen gevlucht te zijn voor geweld en politieke onrust thuis. Ze willen in aanmerking komen voor asiel in de VS.