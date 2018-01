„Uitzetting dreigt voor Salvadoranen in VS”

De Amerikaanse regering wil de tijdelijke verblijfsvergunning van 200.000 immigranten uit El Salvador intrekken. Daardoor lopen velen van hen het risico dat ze de Verenigde Staten moeten verlaten.

The Washington Post meldt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de maatregel later maandag bekend zal maken. De immigranten uit het Midden-Amerikaanse land zouden tot september 2019 de tijd krijgen om de VS te verlaten of een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

De meeste Salvadoranen kregen een tijdelijke verblijfsvergunning nadat hun land in 2001 was getroffen door een reeks aardbevingen. Die richtten grote schade in hun land aan.

Volgens The Washington Post zal de maatregel om de Salvadoranen terug te sturen vooral goed vallen bij Amerikanen die vinden dat buitenlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning niet te lang mogen blijven.