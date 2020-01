Uitvoer Libische olie gehalveerd door ingreep krijgsheer

De nationale Libische oliemaatschappij zegt door overmacht voorlopig minder olie te kunnen leveren. In een verklaring meldt National Oil Corporation (NOC) zaterdag dat door instructies van krijgsheer Khalifa Haftar, die heerst in het oosten en het centrale gedeelte van het land, vanuit vijf Libische havenplaatsen de uitvoer wordt bevroren.

De maatschappij zegt de maatregel te verwerpen. „De olie- en gassector is de navelstreng van de Libische economie en de enige bron van inkomsten voor het Libische volk”, aldus NOC-topman Mustafa Sanalla. „Dit mag niet worden gebruikt om politieke zaken op te lossen.”

Volgens Sanalla kan de blokkade worden vergeleken „met het in brand steken van je eigen huis”.

Door de blokkade wordt de nationale olie-export meer dan gehalveerd. Dat betekent dat 800.000 vaten olie per dag minder worden geëxporteerd, een inkomstenderving van circa 55 miljoen dollar (circa 49,5 miljoen euro) per dag.

De maatregel van Haftar is uitgevaardigd aan de vooravond van een internationale conferentie over Libië in Berlijn. De deelnemers proberen zondag Haftar en de premier van de wettige Libische regering, Fayez al-Sarraj, tot een wapenstilstand in de burgeroorlog te bewegen.