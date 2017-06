Uitvinder van pizza Hawaii overleden

Sam Panopoulos, de uitvinder van de pizza Hawaii is overleden. Hij stierf donderdag op 83-jarige leeftijd in het ziekenhuis, meldt de BBV. Zijn uitvinding leidde wereldwijd tot discussie. Hoort ananas op een pizza of hoort het niet zo.

De Canadees emigreerde in 1954 naar Griekenland, waar hij een aantal restaurants opende met zijn broers. In een van die restaurants kwam hij op het idee om ananas uit blik toe te voegen aan een pizza. „We waren jong en in een experimentele fase, we deden het voor de lol,” verklaarde hij later.

Het recept zorgt al jaren voor discussie. In februari verklaarde Guðni Thorlacius Jóhannesson, president van IJsland, dat als het aan hem ligt er een verbod op de pizza komt. „Maar helaas heb ik de macht niet op zulke wetten te maken.”