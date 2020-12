Uitverkoop België mag toch doorgaan, maar wel later

Belgische winkels mogen in januari toch uitverkoop houden. Het was de vraag of de jaarlijkse opruiming van het winterassortiment voor een habbekrats kon doorgaan, omdat te grote drukte het coronavirus in de kaart kan spelen.

De zogeheten wintersolden beginnen wel twee dagen later, zodat de openingsdag niet op zaterdag valt, laat minister Pierre-Yves Demargne (Economie) weten. Zo hoopt hij te voorkomen dat winkels op de eerste dag de toeloop niet aankunnen.

De Belgische detailhandel vreesde dat de uitverkoop niet zou doorgaan of zou worden uitgesteld, omdat de regering de coronamaatregelen ditmaal uiterst behoedzaam versoepelt uit angst anders een nieuwe golf coronabesmettingen te ontketenen. Op de supermarkten en apotheken na moesten winkels in België tot dinsdag gesloten blijven. Winkeliers klagen dat veel klanten uitwijken naar de buurlanden.

Belgische kappers roeren zich ook nu zij al weken dicht moeten blijven en daar nog geen verandering in lijkt te komen. Ze gaan bij wijze van protest zaterdag op de stoep voor hun zaak een klant knippen.