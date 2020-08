Uitverkoop België begint, zonder massa Nederlanders in Antwerpen

Winkels in België mogen vanaf zaterdag hun spullen een maand in de uitverkoop doen. De zogeheten solden was een maand uitgesteld vanwege de coronacrisis. Winkeliers moeten nog maar zien of ze alles kwijtraken, aangezien de regels voor het bezoeken van winkels net weer zijn aangescherpt. ‘Funshoppen’ met het hele gezin mag niet, er moet alleen worden gewinkeld, gedurende maximaal een half uur.

Daarbij komt dat Nederland een negatief reisadvies heeft afgegeven voor de provincie Antwerpen. Normaal gesproken komen veel Nederlanders naar die stad voor de solden.

In België mogen winkeliers spullen alleen tijdens de solden met verlies verkopen, normaal gesproken in januari en juli. De Belgische regering besloot tijdens de coronalockdown in april de zomersolden een maand uit te stellen, zodat de gedupeerde winkeliers hun waren wat langer tegen de normale prijs konden slijten.